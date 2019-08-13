Генпрокуратура Киргизии обвинила экс-президента страны Алмазбека Атамбаева в убийстве, подготовке госпереворота и других тяжких преступлениях. Глава Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Орозбек Опумбаев заявил, что Атамбаев пытался свергнуть действующую власть насильственным путем, поэтому устроил провокацию в своей резиденции.
"Мне было поручено доставить Атамбаева. Мы его ни в чем не обвиняли, просто хотели допросить. Но он решил оказать сопротивление, причем привлек к этому мирных граждан. Его умысел был в том, чтобы начать кровопролитие и свергнуть законную власть", - пояснил Опумбаев.
Ранее Атамбаеву уже предъявляли обвинение в коррупции, а также в незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Экс-президент находится под арестом до 26 августа.
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