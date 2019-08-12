Представителя миссии ОБСЕ внесли в базу данных "Миротворца"

Представитель миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Донбассе попал в базу данных украинского сайта "Миротворец".

"Представитель миссии ОБСЕ на востоке Украины. Дипломатическая карточка получена им в мае текущего года в украинском МИДе", - отмечается в заявлении.

Указывается, что причиной внесения наблюдателя в базу стала деятельность, "несовместимая с дипломатическим статусом", а также "продвижение идей русского мира". На сайте приводятся ссылки на "недопустимые высказывания" представителя миссии в социальных сетях.

Ранее в список "изменников" попал российский телеведущий и журналист Андрей Малахов за "сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России". Речь идет о телемосте с Украиной, который прошел 12 июля. Коллега Малахова Ольга Скабеева назвала это решение "особой формой шизофрении".

Напомним, "Правда.Ру" сообщала о том, что в марте текущего года группа депутатов Верховной Рады обратилась к бывшему руководителю Службы безопасности Украины Василию Грицаку с просьбой запретить въезд на территорию страны итальянскому музыканту Тото Кутуньо.

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