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Источник Правда.Ру

Средний доход китайцев увеличился в 60 раз за последние 70 лет

Мир print

Государственное статистическое управления Китая опубликовало доклад, в котором рассматривается увеличение среднего дохода в стране за последние 70 лет.

Согласно документу, в 1949 году среднестатистический доход китайца составлял 49,7 юаня. Уже в 2018 году этот показатель достиг 28228 юаней. Номинально доход увеличился 566 раз, однако с вычетом ценового фактора получается, что чистый доход увеличился в 59 раз. 

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Темы китай доход экономика
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