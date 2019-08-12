Средний доход китайцев увеличился в 60 раз за последние 70 лет

Государственное статистическое управления Китая опубликовало доклад, в котором рассматривается увеличение среднего дохода в стране за последние 70 лет.

Согласно документу, в 1949 году среднестатистический доход китайца составлял 49,7 юаня. Уже в 2018 году этот показатель достиг 28228 юаней. Номинально доход увеличился 566 раз, однако с вычетом ценового фактора получается, что чистый доход увеличился в 59 раз.