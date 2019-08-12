Порошенко потребовал провести допрос на полиграфе в прямом эфире

Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил готовность к допросу с использованием полиграфа на том условии, что он будет проведен в прямом эфире телеканала "Прямой". Об этом он рассказал по итогам допроса в Государственном бюро расследований (ГБР).

"Что касается заявления о допросе на детекторе лжи, то я готов к этому, но пусть это будет не в ГБР, а публично - на телеканале "Прямой" в прямом эфире", - подчеркнул политик.

Бывший глава государства добавил, что не верит в объективность следствия по делу об уклонении от уплаты налогов при купле-продаже телеканала "Прямой". "Когда я предложил провести допрос с полиграфом на телевидении, у них большого энтузиазма это не вызвало", - заключил Порошенко.

Напомним, в отношении экс-президента Украины расследуется уже 11 уголовных дел. По словам генерального прокурора страны Юрия Луценко, Порошенко проходит в качестве свидетеля по всем уголовным делам и не является подозреваемым ни в одном из них.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что неизвестные начали бросать яйца в Петра Порошенко во время его выхода из Госбюро расследований. Злоумышленники попали в журналистов и сторонников Порошенко, но самого политика не зацепили.

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