Владелец "Рустави-2" выставил телеканал на продажу

Кибар Халваши, который недавно отсудил право на владение грузинским телеканалом "Рустави-2", решил его продать. Соответствующее заявление от имени Халваши появилось на официальном сайте телеканала.

В публикации бизнесмен утверждает, что прошлое руководство телеканала вело неэффективную стратегию развития, поэтому у компании накопилось большая задолженность. Долги грозят телеканалу "катастрофой", - утверждает Халваши.

Бизнесмен проведет конкурс и продаст телеканал тому, кто предложит самую высокую цену. Долги "Рустави-2" перед другими компаниями составляют около 24 миллионов долларов.