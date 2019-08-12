Кибар Халваши, который недавно отсудил право на владение грузинским телеканалом "Рустави-2", решил его продать. Соответствующее заявление от имени Халваши появилось на официальном сайте телеканала.
В публикации бизнесмен утверждает, что прошлое руководство телеканала вело неэффективную стратегию развития, поэтому у компании накопилось большая задолженность. Долги грозят телеканалу "катастрофой", - утверждает Халваши.
Бизнесмен проведет конкурс и продаст телеканал тому, кто предложит самую высокую цену. Долги "Рустави-2" перед другими компаниями составляют около 24 миллионов долларов.
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