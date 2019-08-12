В Киеве нашли дневники с картой Украины без Крыма

В сети киевских супермаркетов обнаружили дневники с изображением карты Украины без Крыма. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Как отметил один из пользователей сети, такие дневники он заметил в магазине еще несколько месяцев назад, однако затем руководство убрало их из продажи. Вскоре они снова появились на прилавках. По словам мужчины, консультанты магазина не смогли объяснить причину появления дневников, а администратора в зале не было.

Напомним, весной текущего года в киевском аэропорту Борисполь транслировался видеоролик с изображением территории Украины без Крыма. Позднее по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Ролик поступил в аэропорт из министерства информационной политики страны.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в магазинах украинского Харькова продают детские карты Украины, на которых нет полуострова. Он включен в состав России. Как уточняется, детскую развивающую игру "Страны+Флаги+Столицы".

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