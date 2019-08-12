Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон назвал условия, при которых неизбежен экономический крах страны. По его мнению, основная проблема украинской экономики - отток трудоспособного населения.
Трудовая миграция "убивает" Украину и ее инфраструктуру - отмечает Саливон. Уже сейчас налоговый сектор получает значительно меньше отчислений, чем получал несколько лет назад. Если миграция трудового населения за рубеж продолжиться и дальше, то инфраструктуру Украины ждет полное разрушение.
Также эксперт отметил кредитную помощь стране извне, которая еще продолжает поступать от западных партнеров. Но, если Запад перестанет кредитовать Украину - это нанесет серьезный ущерб экономике.
Саливон раскритиковал нового президента Украины Владимира Зеленского за разрушение промышленности, которое не способствует восстановлению экономики, а лишь снижает количество рабочих мест.
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