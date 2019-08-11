Политолог: Украина "ни при каких обстановках" не вступит в ЕС и НАТО

Украина "ни при каких обстановках" не может стать членом Европейского союза и Североатлантического альянса.

Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар.

Эксперт признался, что не может себе представить "такую страну, как Украина" членом НАТО или же Евросоюза. За последние десятилетия, поясняет Рар, постсоветская республика так и не провела необходимых для интеграции на Запад реформ.

Украина утратила возможность вступить в Европейский союз и Североатлантический альянс, считает политолог.

Александр Рар отметил, что дело не только в постсоветской республике, но и в ее восточном соседе — Российской Федерации. Если Украина вступит в НАТО и ЕС, указал Рар, то и без того плачевные отношение РФ с Западом ухудшатся еще сильнее.

Ни Соединенным Штатам Америки, ни государствам Европы это невыгодно, пояснил политолог.

Расширения Европейского союза на восток в ближайшее время не предвидится, резюмировал Александр Рар. И Украине, добавил эксперт, стоит это понять.

Неделю назад стало известно, что Украина добровольно заплатила 400 тысяч евро вместо 316 тысяч в качестве ежемесячного членского взноса в ПАСЕ. Таким образом Киев попытался убедить руководство организации не возвращать Россию в состав ее участников.

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