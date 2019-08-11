Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Политолог: Украина "ни при каких обстановках" не вступит в ЕС и НАТО

Мир » Бывший СССР » Украина print

Украина "ни при каких обстановках" не может стать членом Европейского союза и Североатлантического альянса.

Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар.

Эксперт признался, что не может себе представить "такую страну, как Украина" членом НАТО или же Евросоюза. За последние десятилетия, поясняет Рар, постсоветская республика так и не провела необходимых для интеграции на Запад реформ.

Украина утратила возможность вступить в Европейский союз и Североатлантический альянс, считает политолог.

Александр Рар отметил, что дело не только в постсоветской республике, но и в ее восточном соседе — Российской Федерации. Если Украина вступит в НАТО и ЕС, указал Рар, то и без того плачевные отношение РФ с Западом ухудшатся еще сильнее.

Ни Соединенным Штатам Америки, ни государствам Европы это невыгодно, пояснил политолог.

Расширения Европейского союза на восток в ближайшее время не предвидится, резюмировал Александр Рар. И Украине, добавил эксперт, стоит это понять.

Неделю назад стало известно, что Украина добровольно заплатила 400 тысяч евро вместо 316 тысяч в качестве ежемесячного членского взноса в ПАСЕ. Таким образом Киев попытался убедить руководство организации не возвращать Россию в состав ее участников.

Читайте также:

НАТО﻿ - Украина: ее в дверь, она в окно.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы сша нато запад европа россия украина евросоюз
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Британские ученые назвали причину каждой 10-ой смерти человека
Авто
Апгрейд тормозных дисков - стоит ли делать перфорацию?
Политика. Новости и аналитика
Как изменить Россию при неработающих микрофонах
Новости Все >
Трамп счел сумасшедшим своего вероятного соперника на выборах 2020 года
Политолог: Украина "ни при каких обстановках" не вступит в ЕС и НАТО
Митинг «оппозиции» на площади Сахарова стал бенефисом московских фриков
Опрос: более 30% россиян работают в отпуске
15 немецких футболистов пострадали из-за удара молнии
Полиция задерживает митингующих, которые двигаются по Старой площади
Сотовые операторы сообщили о сбоях сетей во время митинга в Москве
МВД: в акции "За допуск" в Москве приняли участие 20 тысяч человек
На митинге "За допуск" в Москве были замечены Oxxxymiron, Face и Дудь
Полиция начала оцеплять проспект Сахарова в Москве
Последние материалы
Политолог: Украина "ни при каких обстановках" не вступит в ЕС и НАТО
Британские ученые назвали причину каждой 10-ой смерти человека
Митинг «оппозиции» на площади Сахарова стал бенефисом московских фриков
Апгрейд тормозных дисков - стоит ли делать перфорацию?
Как изменить Россию при неработающих микрофонах
Если ли плюсы в покупке квартиры без отделки?
Болезнь Баттена: проявление, диагностика, лечение
Опрос: более 30% россиян работают в отпуске
Политолог: Западная Европа окончательно оттолкнула Украину
15 немецких футболистов пострадали из-за удара молнии
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье
Риск развития слабоумия возрастает при долгосрочном приеме некоторых лекарств

Новое исследование предполагает, что люди, которые принимают антихолинергические препараты в течение нескольких лет, могут быть более склонны к развитию слабоумия.

Риск развития слабоумия возрастает при долгосрочном приеме некоторых лекарств
Российский политолог: что будет, если Крым станет украинским
Новости Украины
Российский политолог: что будет, если Крым станет украинским
Мир. Новости мира
Путин, Меркель и Макрон проигнорировали обращение Зеленского
Силовые структуры
На оборонный завод поставляли китайские станки под видом отечественных
Общество
Борис Юлин: "идиоты" придумывают "идиотские" ходы, чтобы осудить Сталина

"Идиоты" постоянно придумывают все новые ходы для очернения Иосифа Сталина, но ничего у них не получается и не получится, считает военный историк Борис Юлин.

Борис Юлин: "идиоты" придумывают "идиотские" ходы, чтобы осудить Сталина
Япония обозначила Курилы своей территорией на сайте Олимпиады-2020
Мир. Новости мира
Япония обозначила Курилы своей территорией на сайте Олимпиады-2020
Политика. Новости и аналитика
США используют YouTube для попыток устроить госпереворот в России
Новости Москвы сегодня
МВД: в акции "За допуск" в Москве приняли участие 20 тысяч человек
Общество
Борис Юлин: "идиоты" придумывают "идиотские" ходы, чтобы осудить Сталина

"Идиоты" постоянно придумывают все новые ходы для очернения Иосифа Сталина, но ничего у них не получается и не получится, считает военный историк Борис Юлин.

Борис Юлин: "идиоты" придумывают "идиотские" ходы, чтобы осудить Сталина
Предложившую кастрировать неверных мужей компанию из Петербурга накажут
Новости Санкт-Петербурга
Предложившую кастрировать неверных мужей компанию из Петербурга накажут
Мир. Новости мира
Путин, Меркель и Макрон проигнорировали обращение Зеленского
Новости Украины
Марочкин: воевавший за ВСУ Пашинин метет улицы и просится в Россию
Любовь Степушова В партии Трамп - Си Цзиньпин наступил решающий момент Любовь Степушова Игорь Буккер Наш мозг запоминает много лишнего Игорь Буккер Сергей Костин Как Россия выращивает новых "власовцев" Сергей Костин
Комментарии
Приоритеты России: заключенных власти любят больше, чем студентов и пенсионеров
Приоритеты России: заключенных власти любят больше, чем студентов и пенсионеров
МВД: в акции "За допуск" в Москве приняли участие 20 тысяч человек
Приоритеты России: заключенных власти любят больше, чем студентов и пенсионеров
Приоритеты России: заключенных власти любят больше, чем студентов и пенсионеров
МВД: в акции "За допуск" в Москве приняли участие 20 тысяч человек
Соболь играет роль "оппозиционера", работая на Кремль
МВД: в акции "За допуск" в Москве приняли участие 20 тысяч человек
МВД: в акции "За допуск" в Москве приняли участие 20 тысяч человек
МВД: в акции "За допуск" в Москве приняли участие 20 тысяч человек
МВД: в акции "За допуск" в Москве приняли участие 20 тысяч человек
МВД: в акции "За допуск" в Москве приняли участие 20 тысяч человек
МВД: в акции "За допуск" в Москве приняли участие 20 тысяч человек
Украинцы попросили Зеленского заменить гривну на доллар
Марочкин: воевавший за ВСУ Пашинин метет улицы и просится в Россию
Сотовые операторы сообщили о сбоях сетей во время митинга в Москве
Сотовые операторы сообщили о сбоях сетей во время митинга в Москве
Полиция задерживает митингующих, которые двигаются по Старой площади
Сотовые операторы сообщили о сбоях сетей во время митинга в Москве
Митинг «оппозиции» на площади Сахарова стал бенефисом московских фриков
Российский политолог: что будет, если Крым станет украинским
История и современность
Взлет и падение Сасанидской империи
Взлет и падение Сасанидской империи
Археологи обнаружили место, где Юлий Цезарь вторгся в Британию
Археологи обнаружили место, где Юлий Цезарь вторгся в Британию
ФСИН 10 августа устроит турнир по вождению автозаков в Москве
ФСИН 10 августа устроит турнир по вождению автозаков в Москве
На оборонный завод поставляли китайские станки под видом отечественных
На оборонный завод поставляли китайские станки под видом отечественных
В Индии потерпел крушение истребитель С-30
В Индии потерпел крушение истребитель С-30
Истребитель F-35 потренировался работать с системой IBCS
Истребитель F-35 потренировался работать с системой IBCS
Лжедмитрий I: самый недооцененный царь в истории России?
Лжедмитрий I: самый недооцененный царь в истории России?
Когда и по какому поводу впервые прозвучало "ТАСС уполномочен заявить"?
Когда и по какому поводу впервые прозвучало "ТАСС уполномочен заявить"?
Дудя и Косякова высмеяли за проплаченную рекламу митинга 10 августа в Москве, на который они не придут
"Троянский конь" пришел в Россию за ядерным оружием
"Троянский конь" пришел в Россию за ядерным оружием
Фотогалереи
Москвичи предпочитают благородных немцев 6 Фото Москвичи предпочитают благородных немцев
Русофилы и русофобы в Голливуде 8 Фото Русофилы и русофобы в Голливуде
Чудеса технической мысли: удивляя, вдохновляют 9 Фото Чудеса технической мысли: удивляя, вдохновляют
Мировой океан бросает вызов ученым 8 Фото Мировой океан бросает вызов ученым
Необычное рядом 10 Фото Необычное рядом
Домашнее
Прорывы в медицине, ожидаемые в 2019 году
Ангиосаркома: причины и симптомы заболевания
Неожиданный метод лечения нейродегенеративных заболеваний
Пол пациента имеет значение: мужчины чаще страдают от глиобластомы
Важные клинические исследования головного мозга и зрительного восприятия
Чешские специалисты обвинили кошек в половых извращениях у их хозяев
Диетолог рассказала, почему сыр с плесенью опасен для здоровья
Врачи рассказали об основных причинах утомляемости детей
Вирусные инфекции во время беременности влияют на плод
Вирусные инфекции во время беременности влияют на плод
Проживание в районах "почти без солнца" увеличивает риск возникновения ОКР
Проживание в районах "почти без солнца" увеличивает риск возникновения ОКР
Болгарская диета: 2 недели до стройности
Болгарская диета: 2 недели до стройности
Безглютеновая диета
Безглютеновая диета
Летние маски для лица
Летние маски для лица
Рецепт домашнего увлажняющего скраба для губ
Рецепт домашнего увлажняющего скраба для губ
Суповая диета - ешь и худей
Суповая диета - ешь и худей
Трехдневная имбирная диета
Трехдневная имбирная диета
Как увеличить вместимость шкафа: 10 лайфхаков
Как увеличить вместимость шкафа: 10 лайфхаков
Интерьер в китайском стиле
Интерьер в китайском стиле
Забавные фото
Загадки ночного неба 7 Фото Загадки ночного неба
Кратеры: космические агрессоры 8 Фото Кратеры: космические агрессоры
Они не променяли свободу на теплое молоко 7 Фото Они не променяли свободу на теплое молоко
Восемь архитектурных чудес света 8 Фото Восемь архитектурных чудес света
Толстяк - это не смешно 8 Фото Толстяк - это не смешно
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ