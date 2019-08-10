Российский актер Сергей Марочкин рассказал о судьбе своего знакомого - Анатолия Пашинина на Украине. По его словам, уехавшего из России артиста не хотят снимать украинские студии, поэтому актеру приходиться браться за любую работу, в том числе подметать улицы.
Марочкин сообщил, что Пашинин неоднократно заявлял о желании вернуться в Россию, чтобы продолжить свою карьеру актера. Но, по мнению Марочкина, Пашинину закрыт путь в российский кинематограф.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Анатолий Пашинин назвал женщин Донбасса "подстилками". Российский актер записал видео, в котором заявил, что побрезговал бы взять в жены женщину из ДНР или ЛНР.
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