Трамп рассказал о содержании письма от Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам о содержании письма, которое он недавно получил от северокорейского лидера Ким Чен Ына. В письме глава КНДР выразил озабоченность военными учениями, которые проводит Южная Корея совместно с США.

"Ким Чен Ын прислал мне довольно любезное письмо, в котором заявил о готовности начать переговоры, когда США прекратит военные учения с Южной Кореей. Также северокорейский лидер принес извинения не недавние пуски ракет и пообещал в ближайшее время завершить испытания", - пояснил Трамп.

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о письме, которое Дональд Трамп получил от Ким Чен Ына. Ранее американский лидер уже становился на защиту Ким Чен Ына. Он заявил, что недавние пуски ракет в КНДР не нарушали условий договора, которые были заключены в Сингапуре.

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