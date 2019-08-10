В ООН заявили, что санкции США привели к сотням смертей жителей Ирана, поскольку в стране наблюдается дефицит лекарственных препаратов. В организации отмечают, что ситуация может ухудшиться, поскольку геополитический кризис вокруг Ирана продолжает накаляться.
Помимо этого в ООН осудили и санкции США против Венесуэлы, которые нарушают Женевскую конвенцию. В организации призывают провести расследование, поскольку ограничительные меры могут попадать под определение коллективного наказания гражданского населения.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что американские санкции против Ирана вступили в силу в конце 2018 года. Примечательно, что ограничительные меры будут применяться в отношении тех, кто ведет бизнес с Ираном.
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