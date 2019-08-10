На официальном сайте президента Украины появилась петиция о замене национальной валюты. Авторы инициативы просят у Владимира Зеленского провести денежную реформу в связи с нестабильностью гривны. Украинскую валюту хотят заменить на американский доллар.
В тексте обращения говорится, что за последние пять лет украинская гривна обесценилась в три раза по отношению к американскому доллару. Если в 2013 году (до событий майдана) за один доллар давали 8 гривен, то сейчас курс составляет 25,2 гривен к 1 доллару.
Авторы петиции также обратили внимание на то, что тарифы, цены, зарплаты, социальные пособия, степендии, вклады и другие платежи должны быть аналогичным образом пересчитаны в американскую валюту.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как доллар изменил жизнь украинцев.
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