Украинцы попросили Зеленского заменить гривну на доллар

На официальном сайте президента Украины появилась петиция о замене национальной валюты. Авторы инициативы просят у Владимира Зеленского провести денежную реформу в связи с нестабильностью гривны. Украинскую валюту хотят заменить на американский доллар.

В тексте обращения говорится, что за последние пять лет украинская гривна обесценилась в три раза по отношению к американскому доллару. Если в 2013 году (до событий майдана) за один доллар давали 8 гривен, то сейчас курс составляет 25,2 гривен к 1 доллару.

Авторы петиции также обратили внимание на то, что тарифы, цены, зарплаты, социальные пособия, степендии, вклады и другие платежи должны быть аналогичным образом пересчитаны в американскую валюту.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как доллар изменил жизнь украинцев.

Куда загонит Украину новый бюджет