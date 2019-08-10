Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов рассказал, что экс-президент СССР Михаил Горбачев последние шесть месяцев живет в больнице. По словам Венедиктова, он часто встречается с Горбачевым в ресторане "за бокалом пива".
"Раньше пили водочку. Но врачи запретили. Ходить ему сейчас тоже очень сложно, но с головой все хорошо. Все-таки ему уже 88 лет, болезней много накопилось. Последние шесть месяцев приходиться жить в больнице", рассказал Венедиктор украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Также главред "Эха Москвы" поделился, что Горбачев не стал смотреть новый сериал от HBO "Чернобыль", а всю информацию получает из интернета.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Михаил Горбачев спрогнозировал создание СССР 2.0. "Страны бывшего СССР могут образовать новый "добровольный" союз в старых границах". При этом он отметил, что "восстановление советского союза быть не может, просто союза - да".
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