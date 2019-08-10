Взрыв прогремел в Копенгагене возле полицейского участка

В центре Копенгагена недалеко от полицейского участка произошел взрыв. Никто не пострадал. Об этом сообщило агентство Reuters.

Источник в правоохранительных органах Дании рассказал, что это уже второй взрыв за последние четыре дня. Первый инцидент произошел 6 августа у входа в налоговое управление Дании. В момент взрыва в здании находилось два человека, они не пострадали. В результате взрыва был серьезно поврежден фасад здания и выбиты несколько окон.

Полиция рассматривает версию о преднамеренном нападении.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о теракте в Копенгагене в 2015 году. Двое злоумышленников произвели порядка 40 выстрелов со стороны кафе "Крудтенден", где проходило мероприятие. Позже полиция сообщила, что преступник или преступники скрылись с места преступления на машине "Фольсфаген-Поло". Сейчас правоохранительные органы разыскивают одного мужчину в темной одежде.

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