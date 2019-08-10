Лидеры Франции, Германии и России проигнорировали обращение президента Украины Владимира Зеленского о проведении экстренной встречи в нормандском формате. Эксперты отмечают, что Путин, Меркель и Макрон решили оставить без внимание призыв Зеленского, поскольку у украинского лидера нет никаких конкретных предложений по Донбассу.
Аналитики ссылаются на то, что Владимир Зеленский сделал свое заявление после гибели четырех бойцов ВСУ из-за "неопытности и популизма". Лидеры стран должны собираться только на завершающей стадии переговоров, подписывая конкретные решения. До этой стадии дипломаты должны согласовать определенные условия и договорится с другими сторонами, однако Зеленский не хочет привлекать дипломатов, а желает лично убедить "нормандскую четверку".
Примечательно, что в своем призыве украинский лидер не предложил никакой стратегии решения проблемы, и по мнению экспертов, именно это стало причиной отсутствия ответов.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Зеленский обратился к лидерам нормандского формата в Facebook. Украинский лидер был огорчен гибелью четырех военнослужащих Украины в Донбассе, поэтому захотел экстренно созвать Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина для переговоров.
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Обострения ситуации после гибели 4-х военнослужащих ВСУ не будет. От Зеленского все члены "нормандского формата" ждут выполнения Минских соглашений.
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