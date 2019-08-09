Лукашенко призвал спецслужбы прослушивать белорусов "цивилизованно"

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сотрудников спецслужб постсоветской республики вести прослушку граждан "цивилизованно".

О необходимости этого глава государства заявил в ходе визита на один из объектов правительственной связи КГБ Белоруссии.

Александр Лукашенко заявил, что в сфере слежки за населением страны не должно быть злоупотреблений. Например, указал действующий президент Белоруссии, недопустимо прослушивать чужие разговоры без причины или же продавать записи посторонним.

"Все должно быть цивилизованно и достойно", предупредил глава постсоветской республики представителей спецслужб. "Разбою" и самоуправству здесь не место, пояснил белорусский президент подчиненным.

Задача поставлена и ее необходимо решать, резюмировал Александр Лукашенко.

"Главное — это человек", — заявил он, покидая объект.

Отметим, что в средствах массовой информации Запада действующего президента Белоруссии часто называют "последним диктатором Европы".

Ранее Александр Лукашенко высказался резко против размещения баз НАТО в Польше и пригрозил, что Белоруссия тоже может "разместить что-нибудь" у себя.

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