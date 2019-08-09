Президент Грузии заявила, что страна живет по стандартам НАТО

Стремление Грузии в Североатлантический альянс - путь к глобальному миру и усилению безопасности в регионе.

Об этом сегодня, на официальной церемонии закрытия учений НАТО Agile Spirit - 2019, заявила действующий президент постсоветской республики Саломе Зурабишвили.

Главным посылом завершившихся учений, отметила глава государства, является идея "Сила в партнерстве". Этот посыл, поделилась Зурабишвили, полностью соответствует совместным усилиям Североатлантического альянса и Грузии.

Путь постсоветской республики в НАТО - путь к глобальному миру, усилению стабильности в регионе и к безопасности, заявила Зурабишвили.

Несмотря на то, что Грузия не является членом альянса, указала президент страны, республика уже живет по стандартам НАТО. Например, напомнила Саломе Зурабишвили, Тбилиси тратит не менее 2% от ВВП на грузинскую армию.

На вооружение же, похвастала действующий президент Грузии, власти тратят 20% государственного бюджета.

Напомним, что в завершившихся учениях Североатлантического альянса принимали участие военнослужащие из Соединенных Штатов Америки, Грузии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Греции, Латвии, Литвы, Черногории, Норвегии, Польши, Румынии, Турции и Украины.

Отметим, что прямо по ходу учений НАТО самолеты Российской Федерации проводили масштабные маневры у государственных границ Грузии.

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