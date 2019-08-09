Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам о письме, которое он получил от Северокорейского лидера Ким Чен Ына. По словам Трампа, глава КНДР написал "прекрасное" письмо.
Журналистам Дональд Трамп рассказал, что может провести еще одну встречу с Ким Чен Ыном, чтобы обсудить денуклеаризацию Северной Кореи.
Ранее американский лидер уже становился на защиту Ким Чен Ына. Он заявил, что недавние пуски ракет в КНДР не нарушали условий договора, которые были заключены в Сингапуре.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Дональд Трамп назвал Ким Чен Ына "великим лидером" на саммите США-КНДР. Трамп добавил, что у Северной Корее имеется большой экономический потенциал и США помогут его развить, если Ким Чен Ын согласится на денуклеаризацию.
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