Трампу пришло "прекрасное" письмо от Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам о письме, которое он получил от Северокорейского лидера Ким Чен Ына. По словам Трампа, глава КНДР написал "прекрасное" письмо.

Журналистам Дональд Трамп рассказал, что может провести еще одну встречу с Ким Чен Ыном, чтобы обсудить денуклеаризацию Северной Кореи.

Ранее американский лидер уже становился на защиту Ким Чен Ына. Он заявил, что недавние пуски ракет в КНДР не нарушали условий договора, которые были заключены в Сингапуре.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Дональд Трамп назвал Ким Чен Ына "великим лидером" на саммите США-КНДР. Трамп добавил, что у Северной Корее имеется большой экономический потенциал и США помогут его развить, если Ким Чен Ын согласится на денуклеаризацию.

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