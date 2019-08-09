Китай продолжит поддерживать Пакистан в борьбе с Индией за Кашмир

Китайская народная республика выражает серьезное беспокойство в связи с обострением ситуации между Пакистаном и Индией вокруг Кашмира.

Об этом в Пекине, в ходе встречи со своим иранским коллегой Мехмудом Куреши, заявил член Госсовета и глава Министерства иностранных дел КНР Ван И.

Вопрос принадлежности Кашмира, напомнил Ван И, остается острой проблемой еще с колониальных времен. Конфликт, указал глава МИД Китая, должен быть "надлежащим образом и мирно" урегулирован.

Ван И пообещал, что Поднебесная продолжит и дальше поддерживать Пакистан в защите его законных прав и интересов. По словам члена Госсовета КНР, Пекин продолжит выступать "за справедливость в отношении Пакистана" на международной арене.

Напомним, что Кашмир — регион на северо-западе полуострова Индостан. Область граничит с Афганистаном, Китаем, Индией и Пакистаном. С 1947 года вопрос принадлежности Кашмира является очагом напряжения между двумя последними государствами из вышеперечисленных.

На текущей неделе власти Индии решились на беспрецедентный шаг. Действующий президент страны Натх Ковинд подписал указ, отменяющий особый статус штата Джамму и Кашмира.

Этому решению Индии предшествовали значительное наращивание военной мощи на территории штата, введение комендантского часа, прекращение доступа к Интернету и мобильной связи по всему штату, а также аресты местных политических лидеров.

Американский новостной портал Business Insider в рейтинге сильнейших армий мира поставил Китай на третье место, Индию — на четвертое, а Пакистан — на семнадцатое.

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