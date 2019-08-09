Изготовлением умных колонок от Amazon с установленным голосовым помощником Alexa занимаются китайские школьники в ночное время суток. Об этом рассказало издание The Guardian со ссылкой на внутренние документы компании Foxconn, которая занимается производством колонок.
В отчетах компании утверждается, что на производстве колонок заняты более тысячи школьников и студентов технических колледжей города Хэнъян. Детям приходилось трудиться сверхурочно, а также в ночное время суток, чтобы выполнить производственный план в период пиковой нагрузки.
Foxconn использовали детей, которые проходят производственную практику. Тем, кто пытался отказаться от сверхурочно практики угрожали поставить плохую оценку, что сказалось бы на стипендии.
Представители компании признали вину в незаконном привлечении детей к труду, они также заявили, что в ближайшее время исправят ситуацию.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о китайце, который сделал идеальное предложение руки и сердца с помощью iPhone. Смартфоны на лепестках роз он выложил в форме сердца, а в центр композиции положил обручальное кольцо. Организовать вечер ему помогли друзья девушки, которым впоследствии он подарил гаджеты.
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