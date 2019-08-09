Журналист: ВСУ доставили генералу носки в пакете с грифом "секретно"

Спецназ Вооруженных сил Украины подняли по тревоге, чтобы доставить генералу носки.

Об этом на свой личной странице в Facebook написал спикер украинского информационного портала InformNapalm Михаил Макарчук.

По его словам, спецназ ВСУ доставил генералу носки в пакете с грифом "секретно".

"Рискую своей жизнью и понимая важность задачи", написал Михаил Макарчук, бойцы Вооруженных сил Украины выполнили поставленную перед ними задачу.

Личность генерала спикер информационного портала InformNapalm, что примечательно, раскрывать не стал. Он отметил лишь, что об этом генерале сейчас "много пишут и говорят".

По словам Михаила Макарчука, носки были подарком.

В июле этого года пьяные бойцы ВСУ избили собственного командира из-за задержек по зарплате.

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