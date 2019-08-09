Берни Сандерс пообещал рассказать американцам правду об НЛО

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс заявил, что расскажет об инопланетных формах жизни в случае своего избрания главой государства. Кандидат в президенты США участвовал в шоу телеведущего и комментатора поединков в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата Джо Рогана.

Роган спросил Сандерса, расскажет ли он обществу правду об НЛО, если получит доступ к секретной информации. Берни Сандерс ответил, что обязательно раскроет всю секретную информацию об инопланетянах в случае своего избрания. По его словам, на этом настоит его супруга. Сандерс рассказал, что его жена постоянно интересуется данными такого рода.

Аналитики утверждают, что сенатор от штата Вермонт является одним из фаворитов в борьбе за выдвижение в президенты США от Демократической партии. Его главным противником считают бывшего вице-президента Джо Байдена, который также заявил о намерении баллотироваться в президенты США от Демократической партии.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Берни Сандерс может составить конкуренцию Трампу на выборах президента США 2020 года. Результаты социологических опросов также показали, что Берни Сандерс является одним из самых популярных политиков США. Источники рассказали о попытке Сандерса выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2016 года. Однако тогда ему не хватило популярности, чтобы соревноваться с Хиллари Клинтон. В итоге, Демократическая партия США выбрала Клинтон.

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