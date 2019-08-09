Самолет РФ впервые с 2015 года вошел в воздушное пространство Украины

Пресс-служба "Украэроруха" сообщила 8 августа, что впервые с 2015 года российский самолет вошел в воздушное пространство Украины. Речь идет о пассажирском лайнере авиакомпании "Глобус", который летел из Италии в Россию. Пилоты самолета приняли решение войти в украинское воздушное пространство из-за мощного грозового фронта.

В "Украэрорухе" сообщили, что самолет пролетел над Львовской областью. Российский лайнер находился в воздушном пространстве Украины всего 26 минут. Авиасообщение между Россией и Украиной было прекращено в 2015 году по инициативе Киева. Российским самолетам запретили осуществлять даже транзитные полеты.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что украинцы создали петицию, в которой попросили Владимира Зеленского возобновить авиасообщение с Россией. В тексте обращения отмечается, что из-за отмены авиарейсов страдают украинцы, которые лишись возможности видеться со своими семьями в России. Петиция была размещена в четверг, 25 июля. К настоящему времени ее подписали более 70 человек. Если документ подпишут 25 тысяч граждан, то петицию рассмотрит глава государства.

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