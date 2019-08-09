Российских ученых эвакуировали из Анд из-за угроз местных жителей

Группу международных ученых, в которую входят исследователи из России, экстренно эвакуировали из Анд. Причиной для экстренной эвакуации стали угрозы о физической расправе от местных жителей в адрес ученых.

Причиной для волнений местных жителей стали предположения, что ученые разрабатывают для добычи руды самую высокую точку страны - Уаскарану. В полиции Перу рассказали, что сейчас безопасности ученых ничего не угрожает. Сами исследователи опровергают обвинения и утверждают, что не занимаются горнорудной разработкой.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о группе выживших в Андах. В далеком 1972 году уругвайская команда по регби, летевшая на самолете через Анды, не добралась до места назначения. Благодаря искусству пилотов, аварийный самолет не рухнул, но приземлился среди заснеженных пиков. Увы, ценою жизни большинства пассажиров и экипажа.

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