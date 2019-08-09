Япония обозначила Курилы своей территорией на сайте Олимпиады-2020

На официальном сайте Олимпиады 2020 года четыре российских острова Южных Курил обозначены как территория Японии. В отдельном разделе, где обозначен маршрут олимпийского огня острова Хабомаи, Итуруп, Кунашир и Широтах отнесены к префектуре Хокайдо.

Олимпийские игры планируют провести в Токио с 24 июля по 9 августа. Паралимпиада пройдет с 25 августа по 6 сентября.

Примечательно, что Япония уже не первый раз включает российские острова Южных Курил в свой состав. Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что острова Хабомаи, Итуруп, Кунашир и Шикотан были отнесены к Японии на официальном сайте саммита "Большой двадцатки" .

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