МИД РФ вызвал немецкого дипломата из-за публикации в прессе Германии

Временно поверенная в делах Германии в России Беате Гжески была вызвана в Министерство иностранных дел России из-за публикации в издании Deutsche Welle. Представители российского МИД считают, что тест публикации содержит "прямой призыв к участию в несанкционированных митингах".

С госпожой Гжески была проведена беседа о неправомерности действий DW, которые противоречат нормам журналистики. Немецкого дипломата заверили, что в случае повторения подобной ситуации Россия оставляет за собой право действовать в рамках законодательства.

Ранее DW раскритиковала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она утверждала, что телерадиокомпания открыто призывала москвичей выйти на несанкционированную акцию протеста.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение эксперта, который утверждал, что дипломатов обучают госпереворотам.

Читайте также:

Бородин разбил стеклянный купол МИДа