Авторы "Игры престолов" перешли в Netflix из HBO

Авторы сериала "Игра престолов" Дэниел Бретт Вайс и Дэвид Бениофф решили уйти из HBO, чтобы работать на Netflix. Сценаристы уже подписали со стриминговым сервисом договор, по которому будут разрабатывать новые кинопроекты. По информации газеты The Hollywood Reporter, сценаристы получат по контракту около 200 миллионов долларов.

"Мы сотрудничали с HBO более десяти лет и искренне благодарны всеми сотрудникам компании за то, что они смогли создать такую дружелюбную атмосферу. Сейчас Netflix создает поразительные вещи, и мы очень рады, что нам предложили присоединиться к команде настоящих профессионалов", - рассказали Вайс и Бениофф.

Примечательно, что за сценаристов боролись Disney и Amazon. Disney предлагал Бениоффу и Вайсу возглавить кабельный канал FX, а Amazon хотели отдать сценаристам работу над сериалом по "Властелину колец".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что создатели "Игры престолов" начали работу над своим следующим сериалом. Сюжет нового телешоу расскажет о том, как во время Гражданской войны между Югом и Севером 1861-1865 годов Конфедератам удалось отстоять свои территории и сохранить рабство.

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