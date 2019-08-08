Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сдался силовикам после штурма его резиденции. Спецназ протаранил ворота, а также использовал водомет против сторонников экс-президента.
Об этом сообщил "Интерфакс". Также агентство сообщает, что сторонники экс-президента не пропускают машину силовиков с Атамбаевым.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что против вставших на защиту Атамбаева были заведены уголовные дела. Столкновения произошли из-за того, что сторонники Атамбаева пытались помешать спецназу задержать его. В данный момент против них возбуждено досудебное производство по статьям "Массовые беспорядки", "Хулиганство", "Захват заложников" и "Убийство" Уголовного Кодекса Киргизии. Сам же Атамбаев заявлял, что при штурме его резиденции в селе Кой-Таш силовики применяли боевое оружие. Экс-глава постсоветской республики указал, что просил спецназ "не стрелять в собственный народ".
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