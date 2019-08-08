Индийские силовики проводят массовые задержания в Кашмире

Индийские полицейские и спецслужбы начали массовые задержания протестующих в Кашмире, где проходят массовые акции протеста. Уже было задержано более 560 человек. Об этом сообщила радиостанция All India.

Силовики провели аресты политических деятелей и активистов, среди которых бывшие министры и руководители органов местной власти. Люди выходят на улицы и требуют от индийских властей вернуть региону его независимый статус.

Ранее правительство Индии отменило 370-ю статью государственной конституции, в которой был закреплен особый статус Кашмира. По словам законодателей, это было сделано в целях борьбы с терроризмом и сепаратизмом.

На действия Индии отреагировал Пакистан, который считает себя защитником кашмирских мусульман. Из Нью-Дели был отозван пакистанский посол, а посол индийский посол был выслан из Исламабада. Пакистан прекратил торговлю и железнодорожное сообщение с Индией.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала от отмене особого статуса Кашмира и возможных последствиях этого решения.

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