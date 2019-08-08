Действующий президент Латвии Эгилс Левитс согласился с предложением увеличить военный бюджет постсоветской республики.
Об этом сообщает Delfi, крупнейшее новостное интернет-издание Прибалтики.
На необходимость увеличения финансирования армии, напомним, указывал глава Министерства обороны Латвии Артис Пабрикс. Специалист заявил, что 2% от ВВП на нужды армии — именно столько Латвия тратит на оборону в соответствии с требованиями НАТО — это слишком мало.
Свое согласие на увеличение военного бюджета постсоветской республики Левитс дал в ходе личной встречи с Пабриксом, сообщает Delfi.
Ранее стало известно, что Латвия может разрешить силам НАТО пересекать ее границы вне КПП.
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