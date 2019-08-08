В Киргизии против вставших на защиту Атамбаева завели уголовные дела

В результате столкновений в селе Кой-Таш Аламудинского района Чуйской области Киргизии пострадали 47 человек.

Об этом сообщают средства массовой информации Киргизии.

Один из спецназовцев умер, пишет издание 24kg.

Напомним, что в селе вчера, 7 августа, спецназ Кыргызстана штурмовал дом бывшего президента постсоветской республики Алмазбека Атамбаева. Постановление о принудительном приводе экс-главы Киргизии было принято из-за того, что Атамбаев не являлся на допрос в рамках расследования его возможной причастности к освобождению криминального авторитета.

Также, напомним, бывшего главу Кыргызстана подозревают в коррупции.

Столкновения произошли из-за того, что сторонники Атамбаева пытались помешать спецназу задержать его. В данный момент против них возбуждено досудебное производство по статьям "Массовые беспорядки", "Хулиганство", "Захват заложников" и "Убийство" Уголовного Кодекса Киргизии.

Сам же Атамбаев заявлял, что при штурме его резиденции в селе Кой-Таш силовики применяли боевое оружие. Экс-глава постсоветской республики указал, что просил спецназ "не стрелять в собственный народ".

Средства массовой информации утверждали, что спецназу удалось задержать Алмазбека Атамбаева, но его родственники и адвокат утверждали обратное.

Также в СМИ появилась информация о том, что спецназ якобы сдался сторонникам бывшего президента Киргизии.

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