Президент США Дональд Трамп еще не определился с кандидатурой нового американского посла в РФ. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. Издание утверждает, что Трамп выбирает между послом США в Германии Ричардом Гренеллом и спецпредставителем по Северной Корее Стивеном Бигэном.
В материале WSJ указывается, что Бигэн попал в поле зрение Трампа из-за связей с Российской Федерацией. Ранее спецпредставитель по КНДР работал вице-президентом компании Ford Motors, которая сотрудничала с РФ.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что действующий дипломатический представитель США в России Джон Хантсман подал прошение об отставке. Дипломат планирует освободить должность 3 октября и надеется, что этого времени достаточно для выдвижения кандидатуры его преемника и ее утверждения Сенатом Соединенных Штатов Америки.
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