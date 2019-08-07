В Киргизии проходит операция по задержанию бывшего президента страны

В Киргизии началась операция по задержанию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.

Об этом ТАСС сообщил источник в штабе экс-главы постсоветской республики.

Собеседник агентства заявил, что в данный момент соратники Алмазбека Атамбаева пытаются помешать сотрудникам полиции проникнуть на территорию его дома.

Известно, сообщил источник, о десяти пострадавших в ходе операции.

Напомним, что бывший президент Киргизии подозревается в коррупции — так, например, Атамбаев содействовал перепрофилированию земельных участков и был замешан в противозаконных поставках угля на ТЭЦ Бишкека.

Также экс-глава постсоветской республики причастен к незаконному освобождению из мест заключения одного из самых известных криминальных авторитетов Киргизии.

Отметим, что сам Алмазбек Атамбаев называет обвинения в свой адрес "чушью" и заявляет, будто подвергается политическому преследованию со стороны действующей в республике власти.

Алмазбек Шаршенович Атамбаев находился на посту президента Киргизии с декабря 2011 года по ноябрь 2017 года.

Ранее парламент Киргизии проголосовал за отмену неприкосновенности Атамбаева.

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