В Киргизии началась операция по задержанию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.
Об этом ТАСС сообщил источник в штабе экс-главы постсоветской республики.
Собеседник агентства заявил, что в данный момент соратники Алмазбека Атамбаева пытаются помешать сотрудникам полиции проникнуть на территорию его дома.
Известно, сообщил источник, о десяти пострадавших в ходе операции.
Напомним, что бывший президент Киргизии подозревается в коррупции — так, например, Атамбаев содействовал перепрофилированию земельных участков и был замешан в противозаконных поставках угля на ТЭЦ Бишкека.
Также экс-глава постсоветской республики причастен к незаконному освобождению из мест заключения одного из самых известных криминальных авторитетов Киргизии.
Отметим, что сам Алмазбек Атамбаев называет обвинения в свой адрес "чушью" и заявляет, будто подвергается политическому преследованию со стороны действующей в республике власти.
Алмазбек Шаршенович Атамбаев находился на посту президента Киргизии с декабря 2011 года по ноябрь 2017 года.
Ранее парламент Киргизии проголосовал за отмену неприкосновенности Атамбаева.
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