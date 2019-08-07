Жители польской деревни Мейсьце Оджаньске бьют демографическую тревогу. Последние 10 лет у жителей деревни рождаются только девочки. За эти годы большую часть жителей поселения составили девушки. Сейчас они работают даже в "мужских" сферах.
Например, в молодежном пожарном отряде состоит 24 девушки и восемь парней. Примечательно, что последнему мальчику, рожденному в поселке скоро исполниться десять лет. Ситуация оказалась настолько катастрофична, что местные власти объявили о назначении награды за рождение мальчика, но пока не сообщили какой именно она будет.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что такое матриархат и как он может спасти человечество.
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