Скотланд-Ярд продолжает искать улики против Путина в "деле Скрипаля"

Скотланд-Ярд продолжает расследовать, был ли российский президент участником истории с отравлением Сергея Скрипаля. То, что он мог отдать приказ об этом, расценено как "вероятное" событие.

Об этом пишет Guardian. Но "нужно доказать, что он (Владимир Путин) принимал непосредственное участие", — заявил Нил Басу, заместитель комиссара лондонской полиции и глава контртеррористических операций.

"Чтобы получить EAW (европейский ордер на арест), должны быть доводы, обвинения по которым могут быть предъявлены в этой стране. У нас нет доказательств, которые могут быть вменены ему в вину", — указал он.

"Мы офицеры полиции, поэтому мы должны искать улики. Звучало огромное количество предположений о том, кто несет ответственность, кто отдавал приказы, и все базировалось на экспертных знаниях людей о России. Я должен придерживаться доказательств", — пояснил Басу.

Пока Басу считает доказательными обвинения против " двух российских агентов". Британия требует их экстрадиции и добилась получения европейского ордера на арест и красного уведомления Интерпола на их задержание", — отмечает издание. Полиция Великобритании называет их Александром Петровым и Русланом Бошировым, которые считаются псевдонимами.

Со времен последнего заявления на эту тему прошло полгода, однако, очевидно, что расследование не сдвинулось с мертвой точки. Не понятно, какие есть основания у Скотланд-Ярда для оптимизма. Не слова же Путина о том, что он считает Скрипаля "подонком" и "предателем Родины".

Как сообщала "Правда.Ру" президент Дональд Трамп в четверг подписал распоряжение о введении новых санкций в отношении России за "применение химического оружия" против Сергея Скрипаля и его дочери.

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