Мэр Киева Кличко в Facebook посмеялся над главой офиса Зеленского

Действующий мэр Киева Виталий Кличко разместил в социальной сети Facebook насмешливое обращение к главе офиса президента Украины Андрею Богдану.

Виталий Кличко опубликовал на своей странице фотографию, на которой он занимается серфингом. Ниже мэр Киева подписал: "Привет Андрею и Богдану, Вавришу и Андрею".

Напомним, что на минувшей неделе Андрей Богдан выложил на своей странице в Facebook мем с Виталием Кличко. Под смешной картинкой глава офиса президента постсоветской республики написал: "Скажите уже кто-нибудь, он Андрей или Богдан?".

Так Андрей Богдан подшутил над частыми оговорками в речи мэра Киева Виталия Кличко.

Ранее Кличко признался в своей любви к юмору и поделился "интересной" шуткой собственного сочинения.

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