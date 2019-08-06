Американский инженер Илон Маск опубликовал в своем Twitter фотографию телепузиков, а затем добавил похожую пародию на Елизавету II. На фотографии была изображена британская королева в образе в разных нарядах, которые по окрасу соответствуют всем четырем участникам популярного сериала.
Другие пользователи социальной сети сразу подхватили флешмоб и начали распространять подобные фотографии по интернету. Например, сейчас можно встретить такую же фотографию, где вместо королевы Елизаветы II будет сам Илон Маск, или участники популярной группы Queen. Немалую популярность приобрел и фотоколлаж с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Премьера британского сериала "Телепузики" состоялась в 1997 году. Съемки прекратились в 2001 году. Всего авторами сериала было выпущено 365 серий.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Илон Маск высказался против русских на Марсе. Также американский изобретатель оценил стремления российского революционера Михаила Бакунина.
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