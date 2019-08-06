Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил о планах Лондона создать объединение против России и Ирана после завершения процедуры Brexit. По мнению главы британского МИД, это будет способствовать налаживанию отношений с "неевропейскими партнерами".
Рааб сообщил, что Великобритания проводит экстренную подготовку торговых соглашений, которые будут заключены сразу после выхода страны из Евросоюза. В ближайшее время глава МИД собирается посетить Канаду, Мексику и США для проведения торговых переговоров. Союз против России и Ирана необходим для "для защиты международного правопорядка".
Напомним, "Правда.Ру" публиковала самые запоминающиеся высказывания нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о России. "Позвольте мне заявить, что я русофил, причем русофил убежденный. Я убежден, что я первый министр иностранных дел Великобритании, которого зовут Борис, и, пожалуйста, не сомневайтесь, что я хочу добиться улучшения наших отношений", - сказал Джонсон 22 декабря 2017 года на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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