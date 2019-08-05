Украина запросила у США очередную партию ракетных комплексов Javelin

Украина попросила Соединенные Штаты Америки продать ей больше противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Об этом в интервью украинской службе "Радио Свобода" заявил временный поверенный в делах США в постсоветской республике Уильям Тейлор.

Американский дипломат указал, что запрос об очередной партии ракетных комплексов Javelin продиктован оборонительными целями Украины. Тейлор отметил, что просьба Киева направлена в рамках программы внешних военных продаж Министерства обороны Соединенных Штатов Америки.

Напомним, что в конце 2017 года Вашингтон одобрил предоставление постсоветской республике 350 миллионов долларов военной помощи. Проект предполагает и поставки летального оборонного оружия.

В марте минувшего года Соединенные Штаты Америки продали Украине 37 единиц Javelin и еще 210 ракет к ним. На Украине тогда заявляли, что Вашингтон взял с Киева обещание не использовать ракетные комплексы на линии столкновения на Донбассе.

Американское аналитическое агентство Business Insider поставило Украину лишь на десятую строчку рейтинга сильнейших армий Европы.

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