Украина попросила Соединенные Штаты Америки продать ей больше противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Об этом в интервью украинской службе "Радио Свобода" заявил временный поверенный в делах США в постсоветской республике Уильям Тейлор.
Американский дипломат указал, что запрос об очередной партии ракетных комплексов Javelin продиктован оборонительными целями Украины. Тейлор отметил, что просьба Киева направлена в рамках программы внешних военных продаж Министерства обороны Соединенных Штатов Америки.
Напомним, что в конце 2017 года Вашингтон одобрил предоставление постсоветской республике 350 миллионов долларов военной помощи. Проект предполагает и поставки летального оборонного оружия.
В марте минувшего года Соединенные Штаты Америки продали Украине 37 единиц Javelin и еще 210 ракет к ним. На Украине тогда заявляли, что Вашингтон взял с Киева обещание не использовать ракетные комплексы на линии столкновения на Донбассе.
Американское аналитическое агентство Business Insider поставило Украину лишь на десятую строчку рейтинга сильнейших армий Европы.
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