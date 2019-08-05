Германия готовится к выходу Великобритании из ЕС без сделки

Глава МИД Германии Мария Адебар сообщила о том, что правительство страны проводит подготовку к Brexit со всеми возможными вариантами развития событий. Поэтому законодателями уже были внесены поправки в более чем 50 законов.

По словам Адебар, поправки были внесены "на всякий случай", если сторонам не удастся согласовать приемлемую сделку и Brexit пройдет без сделки. Адебар заявила, что на данный момент Германия готова к любым сценариям, даже к тем, наступления которых она не хочет.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что новый председатель правительства Великобритании Борис Джонсон установил в своем кабинете "часы судного дня", которые показывают время до Brexit. Как уточняет британская газета Daily Mirror, в среду такие же часы установили в партийном офисе консерваторов, а в четверг их повесили и в личном кабинете премьер-министра. Часы приближают время к дате, когда Великобритания, по обещанию самого Джонсона и членов его правительства, покинет Евросоюз.

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