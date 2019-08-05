Политолог из Украины: российское ТВ превосходит украинское

Российское телевидение гораздо профессиональнее украинского.

Об этом заявил Вадим Карасев, политолог из Украины. Его слова передает информационное агентство новостей Nation News.

Именно поэтому, признался эксперт, он "с радостью" принимает от журналистов из России предложения участвовать в различных политических шоу. Участвуя в программах на российском телевидении, украинские политологи повышают свой профессионализм, уверен Вадим Карасев.

На ток-шоу, выходящих в России, царит более "эмоциональная и драйвовая атмосфера", заявил Карасев.

Ранее Андрей Норкин, ведущий программы "Место встречи", выгнал из студии украинского политолога Павла Жовниренко.

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