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Власть пояснила, почему требующий вернуть Крым Украине Помпео не прав

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Заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Крым "должен" вернуться в состав Украины вызвало широкий общественный резонанс в российских политических кругах.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки, напомним, объявил, что Крымский полуостров обязан вернуться в состав Украины, так как нахождение его в составе России якобы "неприемлемо".

Член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева, например, заявила, что призывы Соединенных Шатов Америки вернуть Крымский полуостров Украине — попрание международных прав. Полуостров, указала Тимофеева, вошел в состав Российской Федерации посредством референдума, и "оспаривать его не уполномочен в пределах нашего земного шара никто".

Представитель оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич в свою очередь заявил, что у российской стороны есть такие же основания не признавать штат Техас частью США, как и у Майка Помпео говорить о "возвращении Крыма в состав Украины". Никто из российских политиков, указал Клинцевич, не позволяет себе требовать от Вашингтона вернуть Техас соседней Мексике. Поэтому и США не стоит указывать на то, что и кому должна Россия, резюмировал Клинцевич.

Депутат Государственной думы Российской Федерации от Крыма Руслан Бальбек же заявил, что заявления Майка Помпео свидетельствуют о политике США, согласно которой в мире может существовать "только один доминант". Растущее влияние России на глобальной международной арене идет вразрез с "корыстными, прагматичными" целями Соединенных Штатов Америки, объяснил Бальбек.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, напомним, заявила, что государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео — "последний человек, кому Крым что-то должен".

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Темы сша крым помпео россия власть украина
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