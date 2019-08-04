Глава МИД Франции: Россия может обеспечить мир в Сирии

Российская Федерация должна использовать свое влияние для обеспечения мира в Сирии.

Об этом в интервью французской еженедельной газете Le Journal du Dimanche заявил глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

На сегодняшний день в сирийской провинции Идлиб наблюдается ужасная гуманитарная ситуация, указал Жан-Ив Ле Дриан. Три миллиона жителей, заявил глава МИД Франции, находятся в крайне тяжелых гуманитарных условиях.

Важно, указал Жан-Ив Ле Дриан, чтобы режим прекращения огня соблюдался. Россия, уверен он, может оказать необходимое давление во избежание кровавого сценария развития событий.

Также Жан-Ив Ле Дриан указал, что ситуации в Сирии будет на повестке дня в ходе переговоров главы Франции Эммануэля Макрона и президента Российской Федерации Владимира Путина.

Ранее стало известно, что Франция, Германия, Бельгия и Нидерланды отказали Соединенным Штатам Америки в создании коалиции против "иранской агрессии".

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