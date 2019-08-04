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Глава МИД Британии: РФ создавала ракету для уничтожения столиц Европы

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В упразднении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности виновата Российская Федерация.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, передает британское издание The Daily Mail.

Глава МИД Британии, пишут авторы материала, уверен, что российская сторона занималась "секретной разработкой и развертыванием ракетной системы, которая может быть нацелена на европейские столицы".

Доминик Рааб подчеркнул, что Великобритания всецело и полностью поддерживает реакцию Североатлантического альянса.

Напомним, что НАТО, как и Соединенные Штаты Америки, возложило ответственность за срыв соглашения на Российскую Федерацию.

Российская сторона в свою очередь же обвинила США в том, что они лишь создают предлог для выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Отметим, что на данный момент существует еще одно крупное российско-американское соглашение в области безопасности — СНВ-III. Действие договора, однако, истекает в начале 2021 года.

Если соглашение продлить не удастся, Российскую Федерацию и Соединенные Штаты Америки не будут сдерживать никакие юридические ограничения для наращивания своих ядерных арсеналов.

Ранее немецкий военный эксперт призвал НАТО подготовить ракеты для уничтожения российских командных центров.

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