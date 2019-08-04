Иран задержал в Персидском заливе танкер с контрабандным топливом

Армия Ирана задержала в Персидском заливе иностранный танкер.

Об этом со ссылкой на местные средства массовой информации сообщает ТАСС.

Согласно предоставленной информации, судно перевозило контрабандное топливо.

Напомним, что 19 июля текущего года Иран задержал в Ормузском заливе шедший под флагом Великобритании танкер. Поводом для задержания стало то, что танкер выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения иранских военных.

Ранее стало известно о том, что Франция, Германия, Нидерланды и Бельгия отказали США в создании коалиции против "иранской агрессии".

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