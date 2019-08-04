Вице-премьер Италии назвал Путина "великим президентом"

Действующий вице-премьер и глава Министерства внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что будет активно работать над налаживанием отношений с Россией.

Глава Российской Федерации Владимир Путин, указал Сальвини в ходе пресс-конференции, "великий президент". Вице-премьер Италии отметил, что никто ему за эти слова не заплатил — он действительно так думает.

Также Сальвини тепло отозвался о президенте Соединенных Штатов Америки Дональде Трампе, главе Бразилии Жаире Болносаро и премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.

В июле, напомним, средства массовой информации писали, что правительство Российской Федерации якобы пыталось финансировать Маттео Сальвини и его партию "Лига".

В ответ Сальвини тогда сообщил, что не получал от Москвы никаких денег.

Владимир Путин же заявил, что Сальвини и его приближенные поддерживают тесные контакты с коллегами из России. Вице-премьер и глава МВД Италии, отметил президент РФ, является активным сторонником восстановления полноценного сотрудничества двух стран.

Ранее премьер Италии Джузеппе Конте предложил Российской Федерации помощь в тушении лесных пожаров в Сибири.

Читайте также:

Почему Россия и Италия раздражают Евросоюз.