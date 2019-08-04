Франция и Германия не согласны с предложением Соединенных Штатов Америки о создании коалиции против "иранской агрессии" в Персидском заливе.
Об этом сообщает французская ежедневная вечерняя газета Le Monde.
После захвата Военно-морскими силами Ирана плывшего под флагом Великобритании шведского танкера Вашингтон призвал страны Европы, а также Японию и Южную Корею создать миссию для противостояния "иранской агрессии", напоминает издание.
Лондон уже отправил в регион два своих эсминца, указывает Le Monde.
Но Париж и Берлин, пишут авторы материала, не собираются отправлять в Персидский залив свои корабли.
Глава Министерства обороны Франции Флоранс Парли, например, заявила, передает Le Monde, что присутствие иностранных войск только добавит трудностей во взаимоотношениях с Ираном.
С отказом отправлять свои корабли в Персидский залив, пишут авторы материала, выступили также Нидерланды и Бельгия.
Напомним, что 19 июля текущего года в Ормузском заливе армия Ирана задержали танкер, шедший под флагом Великобритании. Поводом для задержания судна стало то, что экипаж танкера выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения Корпуса стражей исламской революции.
В Иране заявили, что задержали танкер "в связи с нарушением международных правил".
Ранее действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением.
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