Страны Европы отказали США в создании коалиции против "агрессии" Ирана

Франция и Германия не согласны с предложением Соединенных Штатов Америки о создании коалиции против "иранской агрессии" в Персидском заливе.

Об этом сообщает французская ежедневная вечерняя газета Le Monde.

После захвата Военно-морскими силами Ирана плывшего под флагом Великобритании шведского танкера Вашингтон призвал страны Европы, а также Японию и Южную Корею создать миссию для противостояния "иранской агрессии", напоминает издание.

Лондон уже отправил в регион два своих эсминца, указывает Le Monde.

Но Париж и Берлин, пишут авторы материала, не собираются отправлять в Персидский залив свои корабли.

Глава Министерства обороны Франции Флоранс Парли, например, заявила, передает Le Monde, что присутствие иностранных войск только добавит трудностей во взаимоотношениях с Ираном.

С отказом отправлять свои корабли в Персидский залив, пишут авторы материала, выступили также Нидерланды и Бельгия.

Напомним, что 19 июля текущего года в Ормузском заливе армия Ирана задержали танкер, шедший под флагом Великобритании. Поводом для задержания судна стало то, что экипаж танкера выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения Корпуса стражей исламской революции.

В Иране заявили, что задержали танкер "в связи с нарушением международных правил".

Ранее действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением.

Читайте также:

Американский блеф в шаге от войны с Ираном.