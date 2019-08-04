Глава МИД Украины: через пару лет население страны сократится вдвое

Через несколько лет буквально половина населения Украины будет находиться за рубежом.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел постсоветской республики Павел Климкин, сообщает интернет-издание "Обозреватель".

Главная ценность Украины, отметил Климкин, "не земля и ресурсы", а "исключительно люди". Но реальность такова, посетовал глава МИД Украины, что миллионы граждан постсоветской республики бегут из страны.

Дело в том, указал Павел Климкин, что украинцы нуждаются в свободе, справедливости и благосостоянии.

Ранее Климкин назвал поездку действующего президента Украины Владимира Зеленского в Европу "разведкой".

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