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Глава МИД Украины: через пару лет население страны сократится вдвое

Мир » Бывший СССР » Украина print

Через несколько лет буквально половина населения Украины будет находиться за рубежом.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел постсоветской республики Павел Климкин, сообщает интернет-издание "Обозреватель".

Главная ценность Украины, отметил Климкин, "не земля и ресурсы", а "исключительно люди". Но реальность такова, посетовал глава МИД Украины, что миллионы граждан постсоветской республики бегут из страны.

Дело в том, указал Павел Климкин, что украинцы нуждаются в свободе, справедливости и благосостоянии.

Ранее Климкин назвал поездку действующего президента Украины Владимира Зеленского в Европу "разведкой".

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Темы европа украина климкин
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