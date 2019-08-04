Через несколько лет буквально половина населения Украины будет находиться за рубежом.
Об этом заявил глава Министерства иностранных дел постсоветской республики Павел Климкин, сообщает интернет-издание "Обозреватель".
Главная ценность Украины, отметил Климкин, "не земля и ресурсы", а "исключительно люди". Но реальность такова, посетовал глава МИД Украины, что миллионы граждан постсоветской республики бегут из страны.
Дело в том, указал Павел Климкин, что украинцы нуждаются в свободе, справедливости и благосостоянии.
Ранее Климкин назвал поездку действующего президента Украины Владимира Зеленского в Европу "разведкой".
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