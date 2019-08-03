Действующий премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил Российской Федерации помощь в тушении лесных пожаров в Сибири.
О готовности помочь итальянский премьер-министр написал в своем аккаунте в социальной сети Twitter.
По словам Джузеппе Конте, Италия может предоставить России сразу два самолета Canadair. Также премьер-министр европейской страны выразил надежду, что чрезвычайная ситуация в лесах Сибири в скором времени нормализуется.
Напомним, что в Сибири этим летом горят миллионы гектаров леса. Причинами возгорания считаются сухие грозы, жара и отсутствие дождей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пожары в регионе сегодня, 3 августа, тушат Ил-76 и Ми-8.
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