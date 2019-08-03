Зеленский сообщил, что встретится с Трампом в сентябре этого года

Действующий президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Об этом сообщают украинские средства массовой информации.

Встреча Трампа с Зеленским, по словам последнего, пройдет в сентябре текущего года, сообщает, например, "Интерфакс-Украина".

По словам президента постсоветской республики, переговоры пройдут в Вашингтоне, столице США.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон провел "великолепную дискуссию" с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком.

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