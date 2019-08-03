Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Зеленский сообщил, что встретится с Трампом в сентябре этого года

Мир print

Действующий президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Об этом сообщают украинские средства массовой информации.

Встреча Трампа с Зеленским, по словам последнего, пройдет в сентябре текущего года, сообщает, например, "Интерфакс-Украина".

По словам президента постсоветской республики, переговоры пройдут в Вашингтоне, столице США.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон провел "великолепную дискуссию" с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком.

Читайте также:

США признали готовность к войне с Россией на Украине.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы сша трамп украина зеленский
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Как сделать дом безопасным для ребёнка
Кошки
Две кошки в доме: как избежать конфликта
Здоровье и профилактика
Новый способ избежать рецидива рака молочной железы с помощью имплантата
Новости Все >
Зеленский сообщил, что встретится с Трампом в сентябре этого года
ВМС Финляндии извинились перед РФ за вошедший в ее воды военный корабль
США заинтересованы в размещении ракет средней дальности в странах Азии
Специалисты из США проведут тренинг для новоизбранных депутатов Рады
Зеленский предложил отменить визы с рядом стран для развития медтуризма
Бузова получает 1 млн рублей за один рекламный пост в своем Instagram
Глава МИД Латвии заявил, что в срыве ДРСМД виновна Россия
National Interest: День ВМФ показал, что РФ модернизирует свой флот
Эксперт: спелый арбуз имеет ярко выраженный рисунок и засохший хвостик
Эксперт: НАТО необходимы ракеты для уничтожения командных центров РФ
Последние материалы
ВМС Финляндии извинились перед РФ за вошедший в ее воды военный корабль
США заинтересованы в размещении ракет средней дальности в странах Азии
Специалисты из США проведут тренинг для новоизбранных депутатов Рады
Зеленский предложил отменить визы с рядом стран для развития медтуризма
Две кошки в доме: как избежать конфликта
Новый способ избежать рецидива рака молочной железы с помощью имплантата
Бузова получает 1 млн рублей за один рекламный пост в своем Instagram
Отец Александр: к Православной ассамблее РПЦ отношения не имеет
Российский беспилотник "Охотник" совершил первый полет
Глава МИД Латвии заявил, что в срыве ДРСМД виновна Россия
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
The National Interest: США могут захватить Россию за три месяца

Эксперты из The National Interest рассказали о том, что Соединенные Штаты могут завоевать Россию всего за три месяца.

The National Interest: США могут захватить Россию за три месяца
Математическая задача поссорила пользователей соцсетей
Общество
Математическая задача поссорила пользователей соцсетей
Новости Украины
Зеленский предложил мэру продать машину и погасить долг города за тепло
Новости Украины
Погребинский: Порошенко не вернется на Украину
Военные новости
The National Interest: США могут захватить Россию за три месяца

Эксперты из The National Interest рассказали о том, что Соединенные Штаты могут завоевать Россию всего за три месяца.

The National Interest: США могут захватить Россию за три месяца
Рябцева призвала остановить проект о травле полицейских в Сети
Политика. Новости и аналитика
Рябцева призвала остановить проект о травле полицейских в Сети
Политика. Новости и аналитика
Шахназаров: незаконные митинги могут привести к распаду страны
Общество
Математическая задача поссорила пользователей соцсетей
Общество
Шаманы проведут обряд на Байкале, чтобы призвать дожди на горящую тайгу

Обряд будут совершать 40 шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области, которые соберутся 4 августа на байкальском острове Ольхон.

Шаманы проведут обряд на Байкале, чтобы призвать дожди на горящую тайгу
Шахназаров: незаконные митинги могут привести к распаду страны
Политика. Новости и аналитика
Шахназаров: незаконные митинги могут привести к распаду страны
Новости Украины
Погребинский: Порошенко не вернется на Украину
Происшествия
Медведев поручил проверить версию о поджогах леса в Сибири
Руслан Веснянко Продолжится ли "декоммунизация" Украины Руслан Веснянко Любовь Степушова Выходом из ДРСМД Россия парализует НАТО Любовь Степушова Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 14 Владимир Губарев
Комментарии
Глава МИД Латвии заявил, что в срыве ДРСМД виновна Россия
The National Interest: США могут захватить Россию за три месяца
ВМС Финляндии извинились перед РФ за вошедший в ее воды военный корабль
Эксперт: НАТО необходимы ракеты для уничтожения командных центров РФ
Сенатор Климов: митинг в Москве прошел не без влияния из-за рубежа
На протест вышли дети тех, кого власть обманула с пенсионной реформой
Глава МИД Латвии заявил, что в срыве ДРСМД виновна Россия
Жительница России попросила Путина исправить оценку за экзамен ее сыну
На протест вышли дети тех, кого власть обманула с пенсионной реформой
На протест вышли дети тех, кого власть обманула с пенсионной реформой
На протест вышли дети тех, кого власть обманула с пенсионной реформой
На протест вышли дети тех, кого власть обманула с пенсионной реформой
Специалисты из США проведут тренинг для новоизбранных депутатов Рады
США заинтересованы в размещении ракет средней дальности в странах Азии
Специалисты из США проведут тренинг для новоизбранных депутатов Рады
The National Interest: США могут захватить Россию за три месяца
Эксперт: НАТО необходимы ракеты для уничтожения командных центров РФ
Эксперт: НАТО необходимы ракеты для уничтожения командных центров РФ
Лариса Шеслер: Украина - главная ампутированная часть России
Лариса Шеслер: Украина - главная ампутированная часть России
Глава МИД Латвии заявил, что в срыве ДРСМД виновна Россия
История и современность
Техасская революция - мужественная борьба за независимость
Техасская революция - мужественная борьба за независимость
Чем удивляет нас Бразилия (продолжение)
Чем удивляет нас Бразилия (продолжение)
США заинтересованы в размещении ракет средней дальности в странах Азии
США заинтересованы в размещении ракет средней дальности в странах Азии
Российский беспилотник "Охотник" совершил первый полет
Российский беспилотник "Охотник" совершил первый полет
National Interest: День ВМФ показал, что РФ модернизирует свой флот
National Interest: День ВМФ показал, что РФ модернизирует свой флот
Эксперт: НАТО необходимы ракеты для уничтожения командных центров РФ
Эксперт: НАТО необходимы ракеты для уничтожения командных центров РФ
Первое ополчение: как "спецоперация" поляков сорвала освобождение Москвы
Первое ополчение: как "спецоперация" поляков сорвала освобождение Москвы
Почему русские 110 лет не могли отбить Смоленск у Литвы
Почему русские 110 лет не могли отбить Смоленск у Литвы
Депутат: призывы иностранных СМИ к беспорядкам на митингах в Москве незаконны
Депутат: призывы иностранных СМИ к беспорядкам на митингах в Москве незаконны
"Идем к границам России": принята военная стратегия США
"Идем к границам России": принята военная стратегия США
Фотогалереи
Как защитить авто от угона 5 Фото Как защитить авто от угона
Звезды, знаменитые своей глупостью 9 Фото Звезды, знаменитые своей глупостью
Неожиданные встречи на дорогах 9 Фото Неожиданные встречи на дорогах
Какие мужчины не подходят ни одной женщине 6 Фото Какие мужчины не подходят ни одной женщине
Как расползлись Рюриковичи 7 Фото Как расползлись Рюриковичи
Домашнее
Каша в рационе малыша: как ее ввести и приготовить
Девять продуктов, которыми нельзя кормить ребенка
Бороться с устойчивостью к антибиотикам нужно на локальном уровне
Подсказки для первой прогулки малыша
Эксперты из Швейцарии рассказали о существовании неизвестных вкусов
Врач-диетолог рассказал о лучших видах активности для похудения
Грипп: как распространяется и как не заразиться
Эксперт рассказала об основных ошибках в питании российских семей
Главные продукты при варикозе
Главные продукты при варикозе
Популярный Tea Bubble забил весь желудок подростка
Популярный Tea Bubble забил весь желудок подростка
Авокадо и бананы - ваши личные косметологи
Авокадо и бананы - ваши личные косметологи
Рецепт свежевыжатого сока для идеальной кожи
Рецепт свежевыжатого сока для идеальной кожи
Как выбрать солнцезащитный крем
Как выбрать солнцезащитный крем
Блогер Лена Миро назвала Викторию Боню "старой и потасканной"
Блогер Лена Миро назвала Викторию Боню "старой и потасканной"
Меган Маркл разработает капсульную коллекцию одежды с подругой-дизайнером
Меган Маркл разработает капсульную коллекцию одежды с подругой-дизайнером
Российские женщины усомнились в своей красоте
Российские женщины усомнились в своей красоте
Как обустроить зону отдыха в квартире
Как обустроить зону отдыха в квартире
Как оформить кухню в белом цвете
Как оформить кухню в белом цвете
Забавные фото
Скалы - шедевры мастера 8 Фото Скалы - шедевры мастера
Можно умиляться, можно посмеяться 9 Фото Можно умиляться, можно посмеяться
Водопады, меняющие представления о чуде 6 Фото Водопады, меняющие представления о чуде
Вокруг них создавались легенды 7 Фото Вокруг них создавались легенды
Восемь неизвестных фактов о котах 8 Фото Восемь неизвестных фактов о котах
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ